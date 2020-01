Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht

Groß-Gerau

Ein Anwohner parkte seinen blauen OPEL Omega B-Caravan am Abend des 09.01.2020 um etwa 19:30 in der Mainzer Straße in Groß-Gerau ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parkfläche vor dem Haus Nr. 38 ab. Als er sein Auto am Folgetag gg. 18:30 das nächste mal aufsuchte, fiel ihm sofort der beschädigte Seitenspiegel auf der Fahrerseite auf. Der Verursacher hatte sich, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen, von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Südhessen

Telefon: 06152 - 1750

