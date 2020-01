Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Unbekannter hat Foto-Geschäft im Visier

Festnahme im Rahmen der Fahndung

Michelstadt (ots)

Am Freitagmittag (10.01.) hatte ein bislang noch unbekannter Täter ein Foto-Geschäft in der Bahnhofstraße im Visier. Gegen 12 Uhr betrat der Kriminelle das Geschäft und begab sich zum Kassenbereich, der zu dem Zeitpunkt nicht besetzt war. Aus der Kasse entwendete er mehrere Hundert Euro, als er von dem Betreiber überrascht wurde. Der Unbekannte bedrohte ihn mit einem Küchenmesser und rannte anschließend zu Fuß davon. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte einen jungen Mann in der Jahnstraße festnehmen. Ob der 19-Jährige mit der Tat in Verbindung steht, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen.

