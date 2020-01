Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Reihenhaus gesucht

Darmstadt (ots)

Am späten Donnerstagabend (8.1.) führten unbekannte Täter nichts Gutes im Tulpenweg im Schilde, als sie gegen 23 Uhr versuchten, gewaltsam in ein Reihenhaus zu gelangen. Auch wenn die rückwärtig gelegene Terrassentür des Anwesens den Hebelversuchen Stand hielt, verursachten die Unbekannten durch ihr Vorgehen einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

