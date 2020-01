Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern

Wald-Michelbach (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Waldstraße war in der Zeit von Neujahr (01.01.) bis Mittwoch (08.01.) im Visier von Einbrechern. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Kriminellen ein Fenster zum Anwesen im Ortsteil Aschbach auf, um in das Innere einzudringen. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Beute und durchwühlten Schränke sowie Schubladen. Die Spuren der Tat wurden gegen 18.30 Uhr am Mittwoch bemerkt und die Polizei alarmiert. Es ist davon auszugehen, dass die Eindringlinge zwei Ringe im Wert von mehreren Hundert Euro entwenden konnten. Ob noch mehr fehlt, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell