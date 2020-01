Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Bargeld, Lederjacken und Spielekonsole gestohlen

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Lorsch (ots)

Durch die aufgehebelte Balkontür haben sich bislang noch unbekannte Täter am Dienstagabend (07.01.) gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses verschafft. Gegen 19 Uhr bemerkten Zeugen, dass Kriminelle seit 17 Uhr in das Anwesen in der Hügelstraße eingedrungen waren. Nach ersten Erkenntnissen waren die Einbrecher auf den Balkon geklettert und hatten hier die Tür aufgebrochen. Bei ihrem anschließenden Beutezug entwendeten sie zwei Lederjacken, mehrere Hundert Euro Bargeld sowie eine Spielekonsole samt Spielen. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06252/706-0 auf Zeugenhinweise.

