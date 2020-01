Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 11-Jährige von Unbekannten mit Böller beworfen

Mädchen verletzt sich schwer

Darmstadt (ots)

Für den Fortgang von Ermittlungen im Fall einer gefährlichen Körperverletzung sucht die Polizei Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wie den Beamten erst am Mittwoch (08.01.) bekannt wurde, hatten bislang noch Unbekannte bereits am Neujahrstag (01.01.) ein 11-jähriges Mädchen in der Sandstraße mit einem Böller beworfen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Feuerwerkskörper, kurz nach 16 Uhr, über eine dortige Hecke in Richtung des Mädchens geworfen. Dabei wurde sie an der Brust getroffen. Bei dem Versuch, den Böller abzuwehren, explodierte dieser in den Händen des Mädchens und verletzte sie schwer. Die Verletzungen und deren Versorgung machten einen mehrtägigen Aufenthalt im Krankenhaus notwendig. Die Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat das Geschehen beobachten können oder kann Hinweise zu der oder den Identitäten der Böllerwerfer geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ordnungshüter alles Sachdienliche entgegen.

