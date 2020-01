Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbrecher klettern über Balkon

Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots)

Die Abwesenheit von Wohnungsinhabern eines Mehrfamilienhauses in der Hügelstraße haben noch unbekannte Täter am späten Dienstagnachmittag (7.1.) ausgenutzt. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr kletterten die Täter über den Balkon und hebelten die Tür der Erdgeschosswohnung auf. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die ungebetenen Gäste, unter anderem, zwei Lederjacken und eine Playstation. Die Heppenheimer Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut, sucht Zeugen und fragt: Wem sind zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Beamten vom Kommissariat 21/22 zu erreichen und nehmen alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell