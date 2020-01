Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl in Juwelierladen endet mit Festnahme

Ermittlungsverfahren gegen 33-Jährigen eingeleitet

Darmstadt (ots)

Der Diebstahl einer hochwertigen Goldkette in einem Juweliergeschäft am Dienstagnachmittag (7.1.) scheiterte. Dank dem beherzten Einsatz einer Mitarbeiterin des Geschäfts sowie einem zu Hilfe eilenden Zeugen konnte der Täter nach kurzer Verfolgung gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen 13 Uhr hatte der 33-jährige Beschuldigte das Geschäft am Luisenplatz betreten und sich mehrere Halsketten zeigen lassen. In einem unbeobachteten Augenblick griff er dann in die Auslage, schnappte sich eine Halskette aus Gold im Wert von rund 1200 Euro, und flüchtete aus dem Verkaufsraum. Doch die Flucht währte nur kurz. Bei seiner anschließenden Durchsuchung stießen die Beamten in seiner Hosentasche auf den entwendeten Schmuck, der noch vor Ort dem Juwelier zurückgegeben werden konnte. Für die anschließenden polizeilichen Maßnahmen musste der 33- jährige Lampertheimer, die Beamten mit zur Wache begleiten. Zukünftig wird er sich wegen des Verdachts des Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell