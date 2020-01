Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Biblis (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Biblis hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 18 Uhr am Montag (06.01.) und 13.30 Uhr am Dienstag (07.01.) waren bislang noch unbekannte Täter in das Anwesen in der Josef-Seib-Straße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Kriminellen eine Tür aufgehebelt, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Derzeit ist noch nicht klar, ob die Einbrecher bei ihrem Beutezug etwas entwendet haben. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

