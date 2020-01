Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Haftbefehl nach Festnahme

Rauschgift, Bargeld und Waffen bei 47-Jährigem sichergestellt

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach seiner Festnahme am Dienstag (07.01.) wird ein 47 Jahre alter Beschuldigter im Laufe des Nachmittags einem Haftrichter vorgeführt. Der Darmstädter steht aufgrund bisheriger Ermittlungen des Kommissariats 34 im Verdacht, aus seiner Wohnung heraus einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin vom Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für sein Anwesen im Stadtteil Eberstadt erlassen. Mit Unterstützung von Zivilfahndern durchsuchten Einsatzkräfte am Dienstagmorgen seine Wohnung. Hierbei beschlagnahmten sie über 1.000 Euro mutmaßliches Drogengeld, knapp 340 Gramm Marihuana und etwa 65 Gramm Kokain. Zudem stellten die Ermittler auch ein Klappmesser, ein Minibeil sowie ein Luftgewehr sicher. Der 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und schickte ihn in eine Haftanstalt.

