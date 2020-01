Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizist nach Auseinandersetzung verletzt

Darmstadt (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 47 Jahre alten Mann und seiner 32 Jahre alten Ex-Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Barkhausstraße, wurde die Polizei am Montagabend (06.01.) gerufen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann die 32-Jährige zunächst attackiert haben und versuchte in diesem Zusammenhang offenbar zudem die Geldbörse der Frau zu entwenden.

Bei seiner Festnahme leistete der 47-Jährige erheblichen Widerstand. Ein 27-jähriger Polizeibeamter des 1. Polizeireviers wurde hierbei am Handgelenk verletzt und musste anschließend im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Der Ordnungshüter musste seinen Dienst aufgrund der Verletzung einstellen.

Der 47-Jährige wurde festgenommen und musste aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung.

