Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Werkzeugkoffer und Messgeräte aus Transporter gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Reinheim (ots)

Auf einen in der Heinestraße geparkten Transporter hatten es bislang noch unbekannte Diebe, zwischen Freitag (4.1.), 7 Uhr und Montag (6.1.),7.30 Uhr, abgesehen und aus dem Fahrzeuginnenraum mehrere Werkzeugkoffer sowie Messgeräte entwendet. Aktuell wird der Wert der Beute auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem kriminellen Vorgehen beobachtet werden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Verbleib der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06154/63300).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell