Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tür von Bäckerei hält Einbruchsversuch stand

Darmstadt (ots)

Die Haupteingangstür einer Bäckerei in der Liebfrauenstraße hat in der Nacht zum Dienstag (6.-7.1.) einem Einbruchsversuch standgehalten. Zwischen Montagabend, gegen 19.45 Uhr und 5 Uhr, am Dienstagmorgen, hatten noch unbekannte Täter versucht sich mit mehreren Hebelansätzen gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum zu verschaffen. Glücklicherweise erfolglos ließen die Kriminellen dann von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten.

Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell