POL-DA: Rüsselsheim: Schmuck und Notebooks bei Einbruch erbeutet

Der Einbruch in ein Wohnhaus in der Matthias-Grünewald-Straße wurde von den Eigentümern am Montag (06.01.), gegen 7.00 Uhr, festgestellt. Die Tatzeit könnte wegen längerer Abwesenheit der Bewohner bis zum 22.Dezember zurückreichen.

Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend ließen sie dort diversen Schmuck und zwei Notebooks mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

