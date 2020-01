Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim/Stockstadt: Polizei ermittelt wegen Vandalismus

Gernsheim/Stockstadt (ots)

Mehrere Scheiben und die Fassade des Gernsheimer Gymnasiums in der Theodor-Heuss-Straße wurden am frühen Samstagabend (04.01.) vermutlich durch eine Gruppe Jugendlicher beschädigt. Zudem wurden Mülltonnen umgeworfen und der Inhalt auf dem Schulgelände verteilt.

Gegen 22.10 Uhr wurde dann die Verglasung von zwei Bushaltestellen in der Oberstraße in Stockstadt von mehreren schwarz gekleideten Jugendlichen zerstört sowie gegen 22.20 Uhr die Scheibe eines Einkaufsmarktes in der Gerhart-Hauptmann-Straße beschädigt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und vermutet einen Zusammenhang zwischen den Taten. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

