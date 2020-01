Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim

Fürth: Spielhalle, Wettladen und Bistros kontrolliert

Bensheim / Fürth (ots)

Mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei haben Zivilfahnder am Freitagabend (03.01.) eine Spielhalle und ein Bistro in der Promenadenstraße in Bensheim sowie ein Bistro und Wettladen der Heppenheimer Straße in Fürth unter die Lupe genommen. Bei dem Einsatz, der von 17.30 Uhr bis circa 22.45 Uhr andauerte, wurden insgesamt 67 Personen kontrolliert. In Bensheim stellten Polizeikräfte bei einem mehrfach polizeibekannten Mann Kleinstmengen Marihuana sicher. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Wegen unerlaubter Arbeitsaufnahme müssen sich zwei 30 und 45 Jahre alte Frauen sowie ein 52-Jähriger in einem Verfahren verantworten. Bei der Kontrolle des Wettladens in Fürth wurden die beiden Bedienungen, die aus der Ukraine stammen, von Beamten kontrolliert. Aufgrund der Erkenntnisse besteht der Verdacht, dass der 52 Jahre alte Reichelsheimer die Frauen illegal beschäftigte.

