Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gaststätte und Friseurgeschäft in der Elisabethenstraße im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Im Verlauf des Samstages (4.1.), in der Zeit zwischen 0 Uhr und 9 Uhr, gerieten die Geschäftsräume sowohl einer Gaststätte, als auch eines Friseursalons, in der Elisabethenstraße, in das Visier Krimineller. In beiden Fällen gelangten die Unbekannten über Schiebetüren gewaltsam in die Räume und begaben sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld und ein Mobiltelefon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit beiden Fällen betraut und schließt aufgrund der Vorgehensweise der Täter einen Zusammenhang nicht aus. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Taten dienlich sind, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

