Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Paketbote mit Reizstoff besprüht

Täter flüchtet mit Paket

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Am Freitag (03.01.) hatte es ein bislang noch unbekannter Täter in Heppenheim auf einen Paketboten abgesehen. Gegen 14.30 Uhr lieferte dieser Pakete in der Straße der Heimkehrer aus. Als der Bote an einem dortigen Mehrfamilienhaus klingelte, öffnete der Kriminelle die Eingangstür zum Treppenhaus und besprühte ihn mit Reizstoff. Im Anschluss entwendete der Unbekannte das Paket und flüchtete aus dem Hinterausgang in Richtung Innenstadt. Der Flüchtige war circa 20 bis 22 Jahre alt, groß und schlank und hatte längere blonde Haare. Bekleidet war er laut Zeugenaussagen mit einer schwarzen Kapuzenjacke. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief noch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat den Beschriebenen vor der Tat oder bei seiner Flucht gesehene? Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

