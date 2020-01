Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter attackiert 26-Jährigen mit Glasflasche

Polizei sucht Zeugen der Tat

Darmstadt (ots)

20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, eine kräftige Statur und jeweils ein Tunnel-Piercing in den Ohren, so lautet die Beschreibung eines bislang noch unbekannten Mannes, der am Samstag (4.1.) einen 26-Jährigen auf dem Willy-Brandt-Platz attackierte. Kurz vor Mitternacht war der 26-Jährige aus der Straßenbahnlinie 5 ausgestiegen, unvermittelt von dem Unbekannten angriffen und mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden. Danach trat der Täter die Flucht über die Bismarckstraße in Richtung Herrngarten an. Der Grund und die Absicht, die der Kriminelle mit seiner Handlung verfolgte ist bislang noch unklar. Durch den Schlag erlitt der 26-Jährige eine Platzwunde am Kopf, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat die Ermittlungsgruppe-City ein Verfahren eingeleitet und sucht Augenzeugen des Geschehens oder Hinweisgeber zur Identität des Flüchtenden. Unter der Rufnummer 06151/9693610, werden alle sachdienlichen Informationen von den Beamten entgegengenommen.

