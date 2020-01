Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fischbachtal-Lichtenberg: Einbrecher erbeuten Bargeld

Fischbachtal (ots)

Die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Waldstraße haben noch unbekannte Täter zwischen Freitag (27.12.) und Samstag (4.1.) ausgenutzt und sich gewaltsam Zugang zu den Räumen des Anwesens verschafft. Auf der Suche nach Beute durchsuchten die Täter das Haus und ließen eine vergleichsweise geringe Summe Bargeld mitgehen. Dem gegenüber steht der von den Kriminellen verursachte Sachschaden, der derzeit auf mindestens 1000 Euro geschätzt wird. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell