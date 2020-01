Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brauner Nissan beschädigt

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Zeit zwischen Donnerstag (2.1.), 23 Uhr und Freitag (3.1.), 16 Uhr, kam es in der Roßdörfer Straße zu einem Verkehrsunfall, wobei ein an der Fahrbahnseite geparkter brauner Nissan an der kompletten rechten Fahrzeugseite massiv beschädigt und dadurch ein Schaden in Höhe von mindestens 4000 Euro verursacht wurde. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Vor diesem Hintergrund hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten des 1.Reviers in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151 969 3610) oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell