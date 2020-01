Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand im Gewerbegebiet

Weiterstadt (ots)

Am Sonntag (05.01.) um 10:23 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle Dieburg mehrere Meldungen über einen Brand in einem Gewerbegebiet in Weiterstadt, Bereich Riedbahn, ein. Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Weiterstadt und Gräfenhausen konnte das Abbrennen einer Gartenlaube nicht mehr verhindert werden. Das Feuer hatte bereits auf eine direkt angrenzende Lagerhalle übergegriffen. In dieser werden u.a. Fahrzeuge verwahrt. Hier konnte das Feuer schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 100.000 EUR geschätzt, eine genauere Begutachtung muss noch erfolgen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden morgen durch die Brandermittler der Polizei übernommen. Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 3030

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell