Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Kelsterbach (ots)

Am Samstag, 04.01.2020, 12:26 Uhr, missachtete ein PKW, der die Kolpingstraße befuhr, die Vorfahrt eines für ihn von rechts kommenden Kleintransporters, der die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Mörfelder Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der PKW noch gegen eine dortige Grundstücksmauer geschleudert wurde. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15500.- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Kelsterbach

Desch, PHK

Telefon: 06107 - 7198-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell