Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Reichelsheim (ots)

Reichelsheim Am Samstag (04.01.), gegen 10:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Darmstädter Straße. Dabei übersah der vom Straßenrand anfahrende Fahrzeugführer eins silbernen SUV den auf der Darmstädter Straße vorbeifahrenden schwarzen Toyota und kollidierte mit diesem. Danach setzte der Fahrzeugführer des SUV seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Am Toyota entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

Wolfert, POK

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell