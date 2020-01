Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

In der Nacht von Samstag den 29.12.2019 auf Sonntag den 30.12.2019 zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Viernheimer Straße in Heppenheim. Hierbei wurde ein geparkter PKW beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte den abgestellten Ford Focus und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim zu melden. Tel.: 06252 / 7060

