Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen. Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Einbrüchen und sucht Zeugen

Roßdorf (ots)

Nach zwei Einbrüchen am Donnerstag (2.1.) im Ortsteil Gundernhausen hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr geriet zunächst ein Anwesen in der Kirchwiesenstraße in das Visier der Kriminellen. Über eine rückwärtig gelegene Terrassentür hatten die ungebetene Gäste versucht in das Haus zu gelangen. Glücklicherweise hielt die Tür den Hebelversuchen stand. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Zurück ließen sie einen Schaden an der Tür, der aktuell auf mindestens 2000 Euro geschätzt wird.

Mit leider zweifelhaftem Erfolg gelangten dagegen noch unbekannte Täter in den Abendstunden in die Räume eines Wohnhauses in der Frieda-Nadig-Straße. Ein aufmerksamer Anwohner der Straße hatte zuvor, gegen 18.30 Uhr, einen verdächtigen Lichtschein im Garten seiner Nachbarn wahrgenommen. Mit Kenntnis ihrer Abwesenheit machte er sich auf den Weg, um nach dem Rechten zu schauen. Als er sich dem Anwesen näherte konnte er eine Person zu Fuß vom Tatort flüchteten sehen. Er verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 1,80 Meter großen, dunkel gekleideten Mann, blieb jedoch leider ohne Ergebnis.

Mit beiden Fällen ist das Kommissariat 21/22 betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle Zeugenhinweise entgegen.

