POL-DA: Viernheim: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen

Viernheim (ots)

Am Donnerstag (02.01.) wurden drei Einbrüche bei der Heppenheimer Kriminalpolizei angezeigt. Ob ein Tatzusammenhang mit einem gleichgelagerten Fall besteht (wir haben berichtet), müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Gegen 9.30 Uhr bemerkten Zeugen in der Wiesenstraße die Spuren von Einbrechern und verständigten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen drangen Kriminelle durch eine Tiefgarage in einen Rohbau ein. Zudem wurden zwei auf der Baustelle abgestelle Baucontainer aufgehebelt. Die bislang noch unbekannten Täter suchten jedoch ohne Beute das Weite.

Ebenfalls in der Wiesenstraße verschafften sich die Ganoven gewaltsam Zutritt zum Büro eines Bekleidungsgeschäftes. Im Inneren wurde ein Rollcontainer aufgebrochen und eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld entwendet.

Mit einer Lautsprecherbox suchten die Täter bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Straße "Neuer Weg" das Weite. Ermittlungen zufolge kletterten die Diebe über eine Feuerleite auf das Dach und schlugen hier eine Scheibe ein, um in das Innere des Gebäudes zu. Bei der Diebestour entleerten sie unter anderem einen Feuerlöscher und flüchteten unerkannt.

In allen Fällen sucht das Kommissariat 21/22 nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

