Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbrecher suchen Sozialstation heim

Kripo ermittelt & sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Kriminelle haben am Donnerstag (02.01.) eine Sozialstation in der Industriestraße ins Visier genommen. Gegen 11 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter in das Anwesen ein. Im Anschluss wurden zwei Zwischentüren im Inneren aufgehebelt und nach Beute gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter eine Geldkassette mit circa 50 Euro Münzgeld. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat Verdächtiges beobachtet? (06252/706-0)

