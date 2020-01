Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Tanklaster kippt auf A 67 um

Pfungstadt (ots)

Am Freitagmorgen (03.01.), gegen 6.30 Uhr, kippte in Höhe der Anschlussstelle Pfungstadt aus bislang unbekannter Ursache ein mit Harz beladener Lastwagen um. Der Brummifahrer, der auf der A 67 in Richtung Mannheim unterwegs war, wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Tanklaster liegt neben der Fahrbahn, dennoch kommt es an der Anschlussstelle Pfungstadt wegen der derzeit laufenden Bergungsarbeiten zu Behinderungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist von der Ladung nichts ausgetreten.

