Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: 32-Jähriger nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Mörlenbach (ots)

Beamte der Polizeistation Heppenheim haben am späten Donnerstagabend (02.01.) einen 32 Jahre alten Autofahrer nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen. Um kurz vor 23 Uhr fiel der Zivilstreife das Auto des Mörlenbachers im Bereich der Hauptstraße auf. Der Fahrer missachtete Blaulicht sowie Martinshorn und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit zunächst in Richtung Vöckelsbach und anschließend in die Feldgemarkung. Nach einigen Kilometern hielt der 32-Jährige jedoch freiwillig an und wurde vorläufig festgenommen. Der mutmaßliche Grund für das Verhalten des Festgenommenen war schnell gefunden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille, zudem ist der Gestoppte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ob er auch unter Drogeneinfluss unterwegs war, muss das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen. Der Ertappte kam zur Blutentnahme mit auf die Wache, wo Strafanzeige erstattet wurde.

