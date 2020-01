Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht in Bischofsheim

Bischofsheim (ots)

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Straße "Am Schindberg" in Bischofsheim kam es am Donnerstag (02.01.) kurz vor 15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei ausparkenden Fahrzeugen.Dabei wurde eine Fahrzeugführerin leicht verletzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Bischofsheim



Telefon: 06144/9666-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell