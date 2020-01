Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mülltonnen gehen in Flammen auf

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Ein Mülltonnenbrand in der Hans-Sachs-Straße hat am Donnerstagnachmittag (02.01.) Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen kurz nach 16 Uhr riefen Zeugen über Notruf die Rettungsleitstelle an und meldeten das Feuer. Bei Eintreffen der Rüsselsheimer Feuerwehr und Polizeistreifen stand ein Häuschen, in denen die Mülltonnen untergebracht sind, in Brand. Die Flammen konnten durch die Wehr schnell gelöscht und ein Ausbreiten verhindert werden. Wie hoch der genaue Sachschadens ausfällt, steht noch nicht fest. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

