Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Auto auf Supermarkt-Parkplatz beschädigt

Heppenheim (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag (31.12.) hat die Polizei in Heppenheim die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 9.30 Uhr und 10.45 Uhr hatte eine 48 Jahre alte Frau ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Tiergartenstraße geparkt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, bemerkte sie einen frischen Schaden am rechten hinteren Radkasten. Die genaue Schadenshöhe liegt derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

