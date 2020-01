Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Brand in Dachgeschosswohnung/Feuerwehr findet Tote

Gernsheim (ots)

Der Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Straße wurde der Rettungsleitstelle am Donnerstag (02.01.), gegen 11.40 Uhr gemeldet.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsheim fanden im Rahmen der Löscharbeiten eine tote Person in der Wohnung. Vermutlich handelt es sich hierbei um die 45 Jahre alte Bewohnerin.

Zur Brandursache, wie die Frau zu Tode kam sowie zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

