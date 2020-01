Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Unbekannte beschädigen Fensterscheiben von Schule

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Seeheim (ots)

In den zurückliegenden Tagen haben Vandalen auf dem Gelände einer Schule im Weedring ihr Unwesen getrieben und auf noch nicht bekannte Weise zwei große doppelglasige Fensterscheiben vom Schulgebäude beschädigt. Am Dienstagnachmittag (31.12.), gegen 14 Uhr, hatte eine Mitarbeiterin der öffentlichen Einrichtung den Schaden bemerkt und die Polizei informiert. Die Schadenssumme wird derzeit auf mindestens 2200 Euro geschätzt. Die Polizei in Pfungstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich mit den Ordnungshütern der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

