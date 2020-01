Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen/Schaafheim/Babenhausen: Mehrere Einbrüche im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Polizei sucht Zeugen nach Diebestour

Eppertshausen/ Schaafheim/Babenhausen (ots)

Auf Diebestour hatten sich Kriminelle im Verlauf der zurückliegenden Tage, zwischen Montag (30.12.2019) und Mittwoch (1.1.2020), im Landkreis Darmstadt-Dieburg begeben. Innerhalb dieses Zeitraumes wurden der Polizei sieben Einbrüche in Ein- und Mehrfamilienhäuser gemeldet. In der Ortschaft Eppertshausen waren waren vier Anwesen betroffen, verteilt auf die Urberacher Straße, die Friedrich-Ebert-Straße und die Schillerstraße. In Schaafheim-Mosbach trieben die Täter in der Rhönstraße und in Babenhausen, im Fasanenweg, ihr Unwesen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereigneten sich die Mehrheit der Taten in den Abendstunden bei herrschender Dunkelheit. Die ungebetenen Besucher erbeuteten unter anderem Geld, Schmuck und Mobiltelefone im Wert mehrerer Tausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit allen Fällen betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690, ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben.

