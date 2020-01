Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal/Hüttenthal: Bushaltestelle durch Feuerwerk beschädigt/Zeugen gesucht

Mossautal (ots)

Eine Bushaltestelle in der Güttersbacher Straße wurde am Mittwoch (01.01.), gegen 20.30, von Unbekannten durch eine gezündete Feuerwerksbatterie beschädigt. Am Dach des Haltestellenhäuschens entstand hierdurch ein Schaden von zirka 1000 Euro.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530.

