Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbrecher trifft auf schlafende Bewohnerin

Rüsselsheim (ots)

Exakt zum Jahreswechsel beim Neujahrsfeuerwerk geriet ein Wohnhaus in der Kölner Straße in das Visier eines Kriminellen.

Der Täter ging offenbar davon aus, dass Bewohner zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause sind und er auch aufgrund des herrschenden Lärms leichtes Spiel hätte. Der Unbekannte drang gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein, traf dort aber auf die schlafende 83 Jahre alte Bewohnerin. Der Kriminelle flüchtete daraufhin sofort ohne Beute über die Terrasse in den Garten und verschwand in der Dunkelheit.

Der Flüchtige ist korpulent, trug schwarze Kleidung, Kapuze, Handschuhe und führte eine Taschenlampe mit sich.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell