Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrzeugbrände am Neujahrsmorgen

Darmstadt (ots)

Am frühen Neujahrsmorgen (01.01.), 01.00 Uhr, wurden insgesamt vier Fahrzeugbrände in der Darmstädter Havelstraße und Kirschenallee gemeldet. Aus bisher nicht bekannter Ursache gerieten in der Havelstraße ein PKW-BMW, in der Kirschenalle drei Klein-LKW/ Sprinter auf dem Gelände einer Autovermietung in Brand. An dem BMW entstand ein Sachschaden von ca. 5000.- Euro, die drei Klein-LKW wurden völlig zerstört, der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf ca. 120.000.- Euro. Die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Darmstadt- Dieburg übernehmen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

