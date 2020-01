Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Frontalzusammenstoß auf der L3094

Büttelborn (ots)

Am Abend des 31.12.2019 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 39jähriger Familienvater aus Nordrhein-Westfalen zusammen mit seiner Frau und den beiden 2- und 3-jährigen Kindern die L3094 aus Büttelborn kommend in Richtung Worfelden. In der letzten Linkskurve vor der Bahnüberführung Klein-Gerau kam er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug komplett auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 38jährige Frau aus Büttelborn versuchte vergeblich nach links auszuweichen. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge die Büttelbornerin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 43.000 EUR. Auf Grund der Bergungsarbeiten war die Straße für 1 Stunde voll gesperrt.

