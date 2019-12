Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht in Ginsheim gesucht!

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Montag, den 30.12.2019 zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken einen dunkelgrünen Opel Zafira. Dieser stand auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Rheinstraße 80 in Ginsheim-Gustavsburg. Es entstand ein Sachschaden von rund 400EUR.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim, Tel.: 06144/9666-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Bischofsheim



POK Aksoy



Telefon: 06144-96660

