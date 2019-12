Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: OT Modau: Polizei sucht schwarzen 1er BMW und Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

Am Montag, 30.12.2019, gegen 17:30 Uhr, kam es in 64372 Ober-Ramstadt (OT Modau) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Diese befuhren die Odenwaldstraße (L3099) in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 51 fuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Modautal an einem parkenden Pkw vorbei. In diesem Moment kam ihr ein schwarzer 1er BMW entgegen und touchierte ihren Pkw am hinteren Radkasten der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der BMW unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr weiter in Richtung Ober-Ramstadt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt, Tel. 06154/63 30 0.

