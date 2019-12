Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: 90jähriger Mann mit Rollator von Auto angefahren und geflüchtet

65451 Kelsterbach (ots)

Am Montag, 30.12.2019 zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr überquerte in Kelsterbach in Höhe der Rückseite des Tegut ein 90jähriger Mann mit seinem Rollator die Weingärtenstraße in Richtung Altenwohnheim. Ein von der Bahnstraße kommender PKW erfasste hierbei den Rollator des Mannes. Der Mann stürzte, blieb glücklicherweise unverletzt. Der Rollator wurde beschädigt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Kelsterbach unter Telefon 06107 / 71980

