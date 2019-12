Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Mossautal (ots)

Nach einem Einbruch im Ortsteil Güttersbach im Laufe des Montags (30.12.) suchen die Ermittler der Polizei in Erbach nach Zeugen. Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr waren bislang noch unbekannte Täter auf noch ungeklärte Art und Weise in das Einfamilienhaus in der Straße "Am Vogelherd" eingedrungen. Im Inneren wurden mehrere Zimmer betreten und Behältnisse auf der Suche nach Beute durchsucht. Vermutlich wurden die Kriminellen von den zurückkehrenden Bewohnern überrascht und flüchteten unerkannt. Ob sie bei dem Einbruch etwas entwendeten, ist noch unklar. Das Kommissariat 21/22 der Erbacher Kripo nimmt in diesem Zusammenhang Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

