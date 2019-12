Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zeugen nach Sicherstellung von Fahrrad gesucht

Bild-Infos

Download

Griesheim (ots)

Am Montagmorgen (30.12.) haben Angestellte eines Finanzinstituts in der Wilhelm-Leuschner-Straße ein Fahrrad bei der Polizei in Griesheim abgegeben. Das Rad stand nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 7.30 Uhr herrenlos vor der dortigen Filiale. Da noch ein durchgepetztes Schloss an dem Velo hing, ist nicht auszuschließen, dass es aus einer Straftat stammt. Die Ermittlungsgruppe sucht deshalb öffentlich mit einer Aufnahme des sichergestellten Rades nach Zeugen. Wem kommt es bekannt vor? Wer hat Hinweise zu dessen Herkunft? Hinweise werden unter der Rufnummer 06155/8385-0 entgegengenommen.

