Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Anders als geplant

Diebstahl endet im Gefängnis

Darmstadt (ots)

Anders als geplant endete der Samstag (28.12.2019) für einen 41-jährigen Mann. Mit einer Diebesschürze ausgestattet beabsichtigte der 41-Jährige mit einem Komplizen gegen 16.20 Uhr in einem Brillengeschäft in der Ernst-Ludwig-Straße, zwei Designersonnenbrillen zu stehlen. Diese hatte er bereits in seiner Schürze verschwinden lassen. Als die beiden Männer das Geschäft wieder verlassen wollten, konnten aufmerksame Zeugen den 41-Jährigen auf- und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Sein Begleiter entkam. Bei der anschließenden Überprüfung fanden die Beamten nicht nur das Diebesgut, sondern auch vier Tütchen Marihuana. Darüber hinaus stellten sie fest, dass gegen den mutmaßlichen Dieb bereits ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Inverkehrbringens von Falschgeld bestand. Nach den polizeilichen Maßnahmen und zwei erneuten Anzeigen wurde der 41-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wird er aller Voraussicht nach die nächsten zwei Jahre verbringen müssen.

