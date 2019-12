Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Einbrecher am Werk

Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

Dieburg (ots)

Kriminelle haben in der Zeit zwischen Freitagabend (27.12.2019) und Sonntag (29.12.2019) gleich mehrere Einfamilienhäuser im Dieburger Stadtgebiet aufgesucht. Bis Sonntagabend wurden der Polizei 10 Einbrüche gemeldet. Die meisten Taten ereigneten sich am Freitag während des Einbruchs der Dämmerung und wurden in den späten Abendstunden bemerkt. In allen Fällen verschafften sich die Kriminellen durch das Aufhebeln oder Einschlagen von Türen oder Fenstern Zutritt zu den Wohnungen und suchten in diesem nach Wertsachen. Bei ihrem Beutezug fanden die Täter Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro, darunter Schmuck, Uhren, Geschirr und Geld. Betroffen waren Anwesen in der Kettelerstraße, Feldstraße, Groß-Umstädter Straße, Schillerstraße, Anton-Bruckner-Straße, Konrad-Adenauer-Straße, im Niebergallweg und Am Forst. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen zu den Tätern übernommen und gehen von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, denen in den betroffenen Wohngebieten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2400 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell