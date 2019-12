Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Fahrer und Beifahrerin vorläufig festgenommen

Rimbach (ots)

Ein 22 Jahre alter Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden am Sonntagnachmittag (29.12.) bei einer Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Gegen 15.15 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Heppenheim das Auto des Mannes aus Lindenfels in der Straße "Im Kreuzwinkel". Bei der Überprüfung fielen den Beamten körperliche Anzeichen beim Fahrer auf, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Auch seine 22-jährige Beifahrerin muss sich in einem Verfahren verantworten, bei ihr stellten die Polizisten im Rahmen der Kontrolle Kleinstmengen Marihuana sicher.

