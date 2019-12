Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Mehrfamilienhaus im Visier von Einbrechern

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Lampertheim (ots)

Durch die aufgebrochene Terrassentür sind bislang noch unbekannte Einbrecher am Samstag (28.12.) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Straße eingedrungen. Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten die Zimmer des Anwesens. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Täter bei ihrer Diebestour ausschließlich Bargeld. Im Anschluss suchten sie unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06252/706-0 Zeugenhinweise entgegen.

