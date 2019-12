Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Biblis (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Josef-Seib-Straße hat das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 9 Uhr am Samstag (28.12.) bemerkten Bewohner des Anwesens in Biblis die Spuren der bislang noch unbekannten Täter. Diese hatten nach ersten Erkenntnissen eine Terrassentür aufgehebelt, um in die Räumlichkeiten einzudringen. Hier betraten sie zahlreiche Zimmer und durchsuchten unter anderem Schränke und Schubladen. Bei ihrem Beutezug entwendeten die Kriminellen Schmuck im Wert von rund 200 Euro. Der Tatzeitraum reicht bis 13 Uhr am 23. Dezember zurück. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

